Італія

Як мінімум, ще на один рік.

Аргентинський опорний півзахисник Максімо Перроне долучився до європейського футболу взимку 2023 року, здійснивши трансфер із Велеса до англійського Манчестер Сіті за 11 млн євро.

22-річний юнак у складі "містян" так і не отримав можливості постійної ігрової практики, тому вже за пів року його відправили в річну оренду до іспанського Лас-Пальмаса.

А ще через сезон — до італійського Комо, за який у поточній кампанії футболіст провів 22 матчі (1537 хвилин), зробивши дві гольові передачі.

Цього літа Перроне має повертатись до Манчестер Сіті, проте Комо наразі рішуче налаштований зробити все від себе залежне, аби цього не сталось.

Італійський клуб буде намагатись умовити "містян" на, як мінімум, ще один рік оренди для гравця, а разі успішних перемовин — ще й додасть суму викупу його контракту по завершенню цього терміну.