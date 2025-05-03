Італія

Універсальний американець залишиться в складі "б'янконері".

Оновлення угоди центрального півзахисника Вестона Маккенні з Ювентусом перебуває на фінальній стадії, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Тепер 26-річний американець отримуватиме 3 млн євро на рік. Офіційно про продовження контракту буде повідомлено вже найближчим часом.

Деякі клуби з-за кордону цікавилися Маккенні, але його пріоритет — виступи за Ювентус. "Б'янконері" придбали Вестона у липні 2021 року, віддавши Шальке майже 22 млн євро.

Чинну угоду півзахисника з туринським клубом розраховано до кінця червня 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно Ювентус продовжив контракт із центральним нападником Аркадіушем Міліком.