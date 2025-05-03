Італія

Відбулися чергові матчі італійського чемпіонату.

Сьогодні, 3 травня, відбулися чергові матчі 35 туру італійської Серії А.

У першому матчі Удінезе у гостях обіграв Кальярі з рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок на 27 хвилині зусиллями Оєра Сарраги, але за вісім хвилин Надір Дзортеа зрівняв цифри на табло. Перемогу гостям забезпечив гол у виконанні Томаса Крістенсена на 67 хвилині.

Після 35 турів Удінезе набрав 44 очки та займає 12 місце у Серії А, а у Кальярі 33 бали та 14 позиція.

Кальярі — Удінезе 1:2

Голи: Дзортеа, 35 - Саррага, 27, Крістенсен, 67.

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Паломіно, Луперто — Дзортеа (Фелічі, 73), Макумбу (Гаетано, 69), Марін (Дейола, 69), Адопо, Ауджелло (Оберт, 79) — Пікколі, Лувумбу (Коман, 79).

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Бійол, Соле — Модешту (Браво, 78), Ловрич (Еккеленкамп, 85), Карлстрем, Саррага (Джаннетті, 78), Камара — Атта — Девіс (Санчес, 78).

Попередження: Коман — Бійол, Атта.

У другій зустрічі Комо у гостях мінімально обіграв Парму з рахунком 1:0. Єдиний та переможний м'яч для команди Сеска Фабрегаса забив Габріель Стрефецца на 79 хвилині.

Після 35 турів у Комо 45 очок і десяте місце, а у Парми 32 бали та 16 рядок.

Парма — Комо 0:1

Гол: Стрефецца, 79.

Парма: Судзукі — Ейно (Камара, 73), Леоні, Валенті — Дельпрато, Кейта, Зом (Ман, 86), Валері — Ондрейка — Бонні (Джурич, 85), Пеллегріно (Бенедичак, 73).

Комо: Бюте — Войвода (ван дер Бремпт, 83), Гольданіга, Кемпф, Морено — Какере (Енгельгардт, 83), Перроне — Іконе (Фадера, 84), Да Кунья (Стрефецца, 75), Пас — Кутроне (Дувікас, 56).

Попередження: Ейно — Кемпф.