Італія

Завершилися два матчі чергового туру чемпіонату Італії.

У рамках 35-го туру італійської Серії А-2024/25 Емполі приймав Лаціо, тоді як Аталанта гостювала в Монци.

Ранній гол Булає Діа приніс Лаціо звитягу над Емполі в поєдинку з двома вилученнями. "Адзуррі" з 25-ма очками йдуть 19-ми в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а "б'янкочелесті" з 63-ма заліковими балами перебувають на четвертій сходинці.

Емполі — Лаціо 0:1

Гол: Діа, 1

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Самбія, 46), Ісмайлі, Віті (Кампаньєлло, 90) — Г'ясі, Маріануччі, Фацціні, Пеццелла — Сольбаккен (Конате, 59), Какаче — Коломбо

Лаціо: Мандас — Хісай, Жиго, Романьйолі, Пеллегріні (Хіла, 70) — Гендузі, Ровелла (Нільсен, 79) — Марушич (Ісаксен, 46), Діа (Весіно, 58), Дзакканьї (Педро, 70) — Кастельянос

Попередження: Коломбо, Гоглічідзе, Пеццелла, Віті — Пеллегріні, Хісай, Весіно, Нільсен

Вилучення: Коломбо, 38 — Хісай, 76 (обидва — друге попередження)

Дубль Шарля Де Кетеларе допоміг Аталанті розгромити Монцу, підтвердивши втрату нею місця серед "еліти". "Б'янкороссі" з 15-ма заліковими балами перебувають на 20-й сходинці, а "нерадзуррі" з 68-ма очками йдуть третіми.

Монца — Аталанта 0:4

Голи: Де Кетеларе, 12, 23, Лукман, 47, Брешіаніні, 89

Монца: Піцціньякко — Перейра (Лекович, 46), Паласіос, Кальдірола (Брорссон, 16) — Бірінделлі, Кастровіллі (Форсон, 46), Акпа-Акпро, Б'янко, Кір'якопулос (Чуррія, 76) — Мота, Капрарі (Віньято, 71)

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті (Куадрадо, 76), Гін, Коссуну (Толой, 46) — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Лукман (Брешіаніні, 80), Де Кетеларе (Пашалич, 64) — Ретегі (Мальдіні, 76)

Попередження: Паласіос — Гін, Куадрадо