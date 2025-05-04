Італія

Вперше з 1991 року!

Піза достроково забезпечила собі друге місце в таблиці Серії B і виступатиме у вищому дивізіоні італійського чемпіонату в сезоні-2025/26.

У 37-му турі Серії B Піза зазнала поразки від Барі з рахунком 0:1, однак це не завадило їй достроково вийти в Серію А.

Такий результат став можливий завдяки програшу найближчого суперника Пізи — Спеції, яка поступилася Реджані (1:2) на виїзді.

Спеція, яка з 63 очками посідає третю позицію за два тури до завершення чемпіонату, втратила шанси обійти Пізу.

Піза набрала 72 очки і завершить сезон на другому місці в таблиці. Команда, яку очолює Філіппо Індзагі, повернеться до вищого дивізіону італійського футболу вперше з 1991 року.