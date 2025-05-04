Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Болонья та туринський Ювентус.

Болонья та туринський Ювентус зіграють у тридцять п'ятому турі італійської Серії A на Ренато далл'Ара.

Вінченцо Італьяно, після нічиєї проти фріульського Удінезе (0:0), використав із перших хвилин Де Сільвестрі праворуч в обороні, тоді як Фергюсон гратиме в опорній зоні, а Камб'ягі розташується ліворуч в атаці.

Ігор Тудор, на тлі перемоги над Монцою (2:0), залучив до стартового складу Савону до трійки центральних захисників, тоді як Веа зіграє на правому фланзі.

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі, Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Фергюсон — Орсоліні, Одгор, Камб’ягі — Даллінга.

Запасні: Баньйоліні, Равалья, Ерлич, Моро, Кастро, Калабрія, Казале, Ель Аззузі, Побега, Ебішер, Лікоянніс, Домінгес, Фаббіан.



Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Вейга, Калулу — Веа, Локателлі, Тюрам, Камб’язо — Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані.

Запасні: Перін, Пінсольйо, Альберто, Рухі, Дуглас Луїс, Консейсан, Аджич, Мбангула.



Гра Болонья — Ювентус почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.