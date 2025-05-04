Італія

Чергові важливі для "джаллороссі" три очки в чемпіонаті Італії.

У рамках 35-го туру італійської Серії А-2024/25 Рома приймала Фіорентину на Стадіо Олімпіко.

Господарі поля встигли вийти вперед ще до перерви завдяки голу Артема Довбика в компенсований час першого тайму. Гості намагалися відновити паритет у другій половині поєдинку, але досягнути цього їм так і не вдалося.

Зазначимо, що таким чином "джаллороссі" продовжили свою безпрограшну серію в турнірі до 19-ти матчів (14В, 5Н).

Рома з 63-ма очками йде четвертою в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Фіорентина з 59-ма заліковими балами перебуває на восьмій сходинці.

Рома — Фіорентина 1:0

Гол: Довбик, 45+5

Рома: Свілар — Челік (Ренсх, 77), Манчіні, Ндіка — Суле, Крістанте (Гурна-Дуат, 65), Коне, Пеллегріні (Пізіллі, 46), Анхеліньйо — Шомуродов (Бальданці, 65), Довбик (Ель Шаараві, 77)

Фіорентина: де Хеа — Понграчич (Бельтран, 71), Марі, Комуццо — Парізі, Мандрагора, Річардсон (Кольпані, 71), Ндур (Адлі, 90), Госенс (Фаджолі, 46) — Дзаніоло (Гудмундссон, 61), Кін

Попередження: Суле, Пізіллі — Ндур, Кін