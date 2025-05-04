Італія

Рідкісний випадок у футболі — п'ята поспіль зустріч поміж командами завершується результативною нічиєю.

Колись, ще на початку сезону, перед тодішнім головним тренером туринського Ювентуса Тіаго Моттою поставало завдання з боротьби як не за чемпіонський титул італійської Серії A, так хоча б за місце в Лізі чемпіонів УЄФА вже на наступну кампанію. А от коли до колишнього на той момент клубу цього керманича, Болоньї, прийшов Вінченцо Італьяно, то перед ним подібних завдань ніхто з керівництва "россоблу" не ставив.

І що ми маємо в підсумку? Тридцять п’ятий тур національної першості добігав завершення, а центральним його поєдинком вважалась саме гра на Ренато далл’Ара саме поміж Болоньєю та туринським Ювентусом, які перебували якраз по різні боки від межі тієї самої зони Ліги чемпіонів, але вже не за участі того-таки Мотти на чолі "Старої Синьйори". Його "доробки" розгрібати взявся явно не чужий для "зебр" Ігор Тудор.

Важким передбачався цей матч для туринців, так само, як і для їхніх суперників, тож гості вирішили зробити ставку на швидкий м’яч. І вона зіграла на повну. "Стара Синьйора" провела кілька позиційних атак перед тим, як на дев’ятій хвилині Тюрам наважився на дальній удар із лівого флангу, який так і не зумів розгадати Скорупські на лінії воріт. Шаленим подразником для господарів був цей гол, проте робити вже було нічого, окрім як іти відіграватись.

Багато чого зробила команда Італьяно для того, аби постійно тиснути на володіння суперників і створити зрештою хоча б ті малочисельні гольові ситуації, які в неї були. Утім, майстерність Орсоліні та підкручений удар із кутового з правого флангу в дальню дев’ятку, який потягнув Ді Грегоріо — це добре, але коли його партнери запускають м’яч над воротами в ситуаціях, подібних до пострілу Даллінги з лівого краю чужих володінь на 22 хвилині, то розраховувати "россоблу" на успіх якось не доводилось.

Утім, навіть у другому таймі те відчуття тиску, яке створювала Болонья, нікуди не поділось. Ювентус тим часом продовжував забивати, однак Камб’язо на початку повторив "подвиг" Гонсалеса зразка першої половини зустрічі, із офсайду завершивши передачу з глибини до чужого штрафного. А от господарі цього разу відповіли на подібне вже повноцінним голом.

На 54 хвилині Камб’ягі протягнув м’яч із лівого флангу до штрафного, де подав на дальню стійку для Даллінги, той скинув головою в центр на Фройлер, а партнер у боротьбі проти двох суперників якось примудрився пробити в падінні. Гол вийшов кострубатим, але інакше, окрім як заносити м’яч у сітку подібним чином, було б важко розраховувати на подолання цієї оборони туринців.

Після пропущеного м’яча Ювентус раптово пригадав, що три очки за підсумком протистояння все ж таки краще за одне, тож знову виявив бажання позиційно атакувати. Удавалось команді Тудора при цьому мало що — такий самий удар із боротьби та ще й із більшої відстані від Гонсалеса, як у Фройлера, забрав Скорупські, а вже під завісу гри свіжий захисник Алберту в центрі чужого штрафного змарнував непогану нагоду скористатись панікою суперників під час ривку Коло Муані з лівого флангу на загострення. І ще багато й багато боротьби було на полі, яка загалом пізнім вечором нам була вже не цікавою.

У наступному турі Болонья гостюватиме у Мілана в чемпіонаті, проти якого потім зіграє фінал Кубка Італії, тоді як туринський Ювентус поїде до римського Лаціо.Болонья — Ювентус 1:1Фройлер, 54 — Тюрам, 9Скорупські — Де Сільвестрі (Домінгес, 88), Беукема, Лукумі, Міранда (Лікоянніс, 67) — Фройлер (Кастро, 80), Фергюсон — Орсоліні (Калабрія, 88), Одгор (Побега, 80), Камб’ягі — Даллінга.Ді Грегоріо — Савона, Вейга, Калулу — Веа (Аджич, 86), Локателлі (Дуглас Луїс, 77), Тюрам, Камб’язо (Алберту, 68) — Маккенні, Гонсалес (Консейсан, 77) — Коло-Муані (Мбангула, 87).Попередження: Кастро — Локателлі, Гонсалес, Алберту