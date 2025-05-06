Півзахисник Фіорентини пропустить поєдинки з Венецією та
Болоньєю.
Ніколо Дзаніоло, Getty Images
06 травня 2025, 21:21
Італійська Серія A дискваліфікувала вінгера Фіорентини Ніколо Дзаніоло на два матчі.
Покарання стало наслідком його поведінки після матчу 35-го туру проти Роми, який завершився мінімальною поразкою флорентійців — 0:1.
На 90+ хвилині гри Дзаніоло отримав пряму червону картку за образу арбітра. До обов’язкової дискваліфікації на один матч додали ще один поєдинок як додаткове покарання.
Таким чином, 25-річний гравець пропустить два наступні матчі Серії A: 12 травня на виїзді проти Венеції та 18 травня вдома з Болоньєю.