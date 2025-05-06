Італія

Півзахисник Фіорентини пропустить поєдинки з Венецією та Болоньєю.

Італійська Серія A дискваліфікувала вінгера Фіорентини Ніколо Дзаніоло на два матчі.

Покарання стало наслідком його поведінки після матчу 35-го туру проти Роми, який завершився мінімальною поразкою флорентійців — 0:1.

На 90+ хвилині гри Дзаніоло отримав пряму червону картку за образу арбітра. До обов’язкової дискваліфікації на один матч додали ще один поєдинок як додаткове покарання.

Таким чином, 25-річний гравець пропустить два наступні матчі Серії A: 12 травня на виїзді проти Венеції та 18 травня вдома з Болоньєю.