Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 9 травня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 36-го туру італійської Серії А-2024/25 Мілан на власному полі зустрінеться з Болоньєю.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 9 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛІВІО МАРІНЕЛЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Досі маючи примарні надії на завершення поточної кампанії у топ-4 чемпіонату Італії, Мілан відкриє програму 36-го туру п'ятничним домашнім поєдинком із Болоньєю, набагато ближчою до наступного розіграшу Ліги чемпіонів. Зараз "россоблу" четвертому Ювентусу поступаються всього одним заліковим балом, а "россонері" від нього відділяють шість очок.

Колектив Вінченцо Італьяно минулої неділі якраз приймав "б'янконері", але не скористався можливістю обійти їх, зігравши внічию з рахунком 1:1. Команда Сержіу Консейсана в понеділок вкотре проявила характер, на виїзді здобувши вольову звитягу над Дженоа (2:1). Із програшних позицій у Серії А-2024/25 Мілан набрав найбільше очок (19), тоді як другий найкращий показник саме в Болоньї (18).

Важливо зауважити, що на думці обох клубів не тільки боротьба за вихід до єврокубків, але й майбутній фінал Кубка Італії. "Россонері" й "россоблу" знову зустрінуться вже наступної середи, на Стадіо Олімпіко в Римі. Враховуючи нинішнє турнірне становище Мілана в чемпіонаті країни, не виключено, що здобуття трофея виявиться критичним для кваліфікації бодай до Ліги Європи.

Історія останніх протистоянь конкретно на Стадіо Джузеппе Меацца нині не на боці Болоньї. "Россоблу" мають усього одну перемогу (січень 2016 року, 1:0) у попередніх десяти виїзних матчах проти "россонері" при семи поразках і двох нічийних результатах (різниця забитих-пропущених голів — 6:19). Очікуємо, що сьогодні ця статистика навряд чи зазнає помітно позитивних змін.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сержіу Консейсана. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.60, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 2.84. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — А. Хіменес, Лофтус-Чік, Рейндерс, Ернандес — Пулішич, С. Хіменес, Феліш

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі, Бейкема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Фергюсон — Орсоліні, Одгор, Камб'ягі — Даллінга

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