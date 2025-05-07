Італія

Президент Інтера високо оцінив роботу головного тренера команди.

У рамках другого матчу 1/2 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Інтер здолав Барселону у вогняному овертаймі та пробився до вирішального раунду найпрестижнішого європейського турніру.

Після матчу президент Інтера Беппе Маротта висловив підтримку наставнику свого клубу Сімоне Індзагі та підтвердив його важливу роль у довгостроковому плані розвитку команди.

"Він знову був чудовим, він заслуговує на всі відзнаки. Індзагі — це абсолютно ключовий елемент довгострокової моделі нашого проєкту", — цитує слова Маротти журналіст Фабріціо Романо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Інтер — Барселона ви можете на Football.ua.