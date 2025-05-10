Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 9 травня 2025 року.

Мілан у домашньому матчі 36 туру італійської Серії А здобув перемогу над Болоньєю (3:1).

Після рівного безгольового першого тайму на Сан Сіро, гості швидко вийшли вперед на початку другої половини зустрічі.

Однак цим вони лише змусили суперників більш якісно використовувати власні моменти біля воріт Скорупські, що в підсумку призвело до одразу трьох м’ячів у відповідь від "россонері" наприкінці гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Болонья у рамках 36-го туру італійської Серії А-2024/25:

Мілан — Болонья 3:1

Голи: Хіменес, 73, 90+2, Пулішич, 79 — Орсоліні, 49

Мілан: Меньян — Томорі (Тіав, 14), Габбія, Павлович (Чуквезе, 65) — Хіменес (Вокер, 65), Лофтус-Чік, Рейндерс, Ернандес — Пулішич, Феліш — Йович

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі, Беукема, Ерлич (Лукумі, 31), Лікоянніс — Моро (Ель Аззузі, 80), Фройлер — Орсоліні (Кастро, 61), Побега (Ебішер, 61), Домінгес — Даллінга (Камб'ягі, 61)

Попередження: Лофтус-Чік, Феліш — Лукумі