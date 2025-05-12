Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 12 травня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 36-го туру італійської Серії А-2024/25 Аталанта на власному полі зустрінеться з Ромою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ПОНЕДІЛОК, 12 ТРАВНЯ, 21:45. ДЖЕВІСС СТЕДІУМ, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Аталанта в понеділок ввечері закриє черговий тур чемпіонату Італії-2024/25 домашнім поєдинком із Ромою, яка продовжує свою боротьбу за повернення до Ліги чемпіонів. "Нерадзуррі" вже втратили надії на Скудетто раніше і тепер їм необхідно уникнути невдачі в матчі проти "джаллороссі", що дозволить клубу з Бергамо менше непокоїтися за можливу втрату місця в топ-4 Серії А.

Колектив Джан П'єро Гасперіні почував би себе набагато краще з турнірної точки зору, якби наприкінці квітня не дозволив Лечче відібрати в себе очки на Джевісс Стедіум (1:1). Тим не менш, у минулому турі Аталанта розгромила на виїзді Монцу (4:0), нагадавши всім про свої атакувальні можливості, які сьогодні випробує нині надійна в обороні Рома.

Підопічні Клаудіо Раньєрі пропустили всього вісім голів у 17-ти матчах чемпіонату Італії у 2025 році. До сьогоднішнього протистояння "джаллороссі" підходять на тлі серії з 19-ти поєдинків турніру без поразок (14В, 5Н). Зокрема, нещодавно вони порадували своїх уболівальників "сухими" й мінімальними звитягами над Фіорентиною, Інтером і Вероною.

У матчі ж першого кола на початку грудня 2024-го "нерадзуррі" поїхали з Риму здобувши перемогу без пропущених голів (2:0). Зараз Аталанта може вперше з 1965 року двічі протягом однієї кампанії Серії А втримати свої ворота на замку в поєдинках із Ромою. Зазначимо, що в п'яти останніх очних зустрічах у Бергамо господарі поля святкували чотири звитяги, тоді як гості мають одну.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 2.14, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 3.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті, де Рон — Белланова, Едерсон, Пашалич, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Ретегі, Брешіаніні

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Суле, Крістанте, Коне, Пізіллі, Анхеліньйо — Шомуродов, Довбик

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