Італія

Міланський клуб веде переговори з Марселем для завершення трансферу.

Міланський Інтер досяг принципової домовленості з бразильським вінгером Луїсом Енріке щодо довгострокового контракту до 2030 року із заробітною платою 2,5 мільйона євро на рік. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, зараз "нерадзуррі" ведуть активні переговори з марсельським Олімпіком, щоб фіналізувати угоду та забезпечити перехід 23-річного футболіста.

Луїс Енріке, який вразив своєю грою в Лізі 1, став одним із пріоритетів для Інтера в літнє трансферне вікно. Очікується, що сторони можуть дійти остаточної згоди найближчим часом.

У поточному сезоні Луїс Енріке провів 34 матчі, в яких він забив 9 голів та віддав 9 результативних передач.