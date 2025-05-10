Італія

Європейська бюрократія.

Президент італійської Серії А Еціо Марія Сімонеллі розкритикував політиків своєї країни через відсутність будівництва нових стадіонів в Італії. Його слова наводить Football Italia.

"Я згоден із тим, що Чеферін сказав про італійські стадіони, і мені було соромно. Через бюрократію і недалекоглядність політиків в Італії було побудовано лише п'ять сучасних стадіонів, тоді як за цей самий період у Європі — 213.

Я вірю в новий Сан-Сіро, місцева влада виявляє в ньому зацікавленість. Необхідно, щоб у Інтера та Мілана був гідний стадіон на кшталт Сантьяго Бернабеу та інших арен, які наче небо і земля порівняно з нашою інфраструктурою", — сказав Сімонеллі.

Зазначимо, що влада міста Мілан досі не дала дозвіл на будівництво нової спільної арени для Інтера та Мілана.