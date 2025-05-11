Італія

"Нерадзуррі" все ще не вибули з боротьби за Скудетто.

Інтер у рамках 36-го туру італійської Серії А гостював у Торіно на Стадіо Олімпіко Гранде Торіно.

Нікола Залевські дебютним голом у футболці міланського гранда вивів його вперед у першому таймі. По перерві в другому поспіль поєдинку турніру результативним ударом з 11-метрової позначки відзначився Кріст'ян Асллані. Туринський клуб відповіді на два пропущених так і не знайшов, вперше з грудня 2024 року зазнавши поразки на власному полі.

Торіно з 44-ма очками йде 11-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Інтер має 77 залікових балів і перебуває на другій сходинці, поступаючись Наполі за додатковими показниками. Зазначимо, що о 21:45 за Києвом розпочнеться домашній для неаполітанців матч проти Дженоа.

Торіно — Інтер 0:2

Голи: Залевські, 14, Асллані, 50 (пен.)

Торіно: Мілінкович-Савич — Дембеле (Казадеї, 64), Маріпан, Мазіна, Бірагі — Річчі (Ілич, 81), Гінейтіс (Перчун, 64) — Лазаро (Каччамані, 81), Влашич, Ельмас — Адамс

Інтер: Х. Мартінес — Біссек (Дімарко, 46), де Врей, Бастоні (Ачербі, 80) — Дарміан, Залевські (Чалханоглу, 62), Асллані, Зелінські (Барелла, 63), Аугусто (Думфріс, 46) — Таремі, Корреа

Попередження: Мілінкович-Савич — Аугусто, Біссек, Залевські