Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 11 травня 2025 року.

Наполі у домашньому матчі 36 туру італійської Серії А зіграв унічию проти генуезького Дженоа (2:2).

Команда Антоніо Конте відкрила рахунок на початку зустрічі зусиллями Ромелу Лукаку, проте вже посеред першого тайму суперники відігрались.

За схожим сценарієм відбувався й другий тайм цього поєдинку — господарі повірили в підсумковий успіх із м’ячем Джакомо Распадорі, проте наприкінці основного часу втратити перевагу знову. Цього разу — безповоротно.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Дженоа у рамках 36-го туру італійської Серії А-2024/25:

Наполі — Дженоа 2:2

Голи: Лукаку, 15, Распадорі, 64 — Мерет (аг), 32, Васкес, 84

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Олівера, Спінаццола — Політано (Нерес, 89), Замбо-Ангісса, Лоботка (Гілмор, 13), Мактоміней — Лукаку, Распадорі (Біллінг, 80)

Дженоа: Зігріст — Сабеллі (Дзанолі, 78), Отоа (Бані, 69), Васкес, Аханор (Вентуріно, 78) — Мазіні, Френдруп — Нортон-Каффі, Мессіас (Мартін, 59), Олівейра (Каса, 69) — Пінамонті

Попередження: Біллінг — Васкес, Олівейра.