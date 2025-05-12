Італія

Господарі покращили свої шанси на збереження прописки.

Венеція здобула важливу домашню перемогу в матчі 36-го туру італійської Серії А, здолавши Фіорентину з рахунком 2:1.

Перший тайм пройшов без забитих голів, однак після перерви господарі активізувалися. На 60-й хвилині Канде відкрив рахунок, а вже за вісім хвилин Дзербін подвоїв перевагу.

Фіорентина зуміла відповісти лише одним м'ячем — Мандрагора скоротив відставання на 77-й хвилині, однак на більше гостей не вистачило.

Венеція — Фіорентина 2:1

Голи: Канде, 60, Дзербін, 68 - Мандрагора, 77

Венеція: Раду — Шінгтьєнн, Ідзес, Канде — Дзербін (Конде, 83), Перес (Марич, 78), Ніколуссі-Кавілья, Бузіо, Еллертссон — Орістаніо (Дзампано, 83), Єбоа (Думбія, 78)

Фіорентина: де Хеа — Понграчич (Кольпані, 79), Марі, Раньєрі — Додо, Фаджолі, Мандрагора, Госенс (Парізі, 85) — Річардсон (Адлі, 63), Ндур (Фолоруншо, 63) — Бельтран

Попередження: Бузіо — Фолоруншо, Додо, Бельтран, Раньєрі