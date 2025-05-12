Італія

Команда Джан П'єро Гасперіні не опуститься нижче третьої сходинки, а от колектив Клаудіо Раньєрі не скористався втратою очок Лаціо та Ювентуса.

Тридцять шостий тур італійської Серії A завершувався ще одним поєдинком поміж двома учасниками боротьби за місця в зоні Ліги чемпіонів УЄФА. Однак для бергамаської Аталанти ця конкуренція, переважно, уже зводилась до питання, коли команда Джана П’єро Гасперіні забезпечить собі дострокове місце в трійці лідерів і таким чином перевершить досягнення минулого сезону. Тим часом у Роми, яка гостювала в "оробічі", варіантів було купа: від боротьби за підсумкове четверте місце до розставання з шансами на єврокубки за підсумками важкого сезону.

Цей матч колективу Клаудіо Раньєрі доводилось проводити, здебільшого, поблизу до власного штрафного. Бо господарі поля реалізували свій початковий задум про швидкий м’яч, і вже на восьмій хвилині ударом із розвороту на лівому фланзі штрафного в дальній кут Лукман відкрив рахунок із передачі від Де Кетеларе в центральній зоні. Очевидно, що після цього було важко стримати бергамасків, які одразу помчали збільшувати набуту перевагу за рахунком.

Моменти для цього в команди Гасперіні були навіть дуже непогані — чого вартує лише дуплет ударів Де Келетаре та Ретегі в одному епізоді посеред першого тайму, але від першого врятував Свілар, а на добиванні італієць не влучив у ворота з близької відстані. Власне, його бельгійський партнер теж цим грішив у подальших епізодах.

Поміж такою динамікою Аталанти старання Роми щодо гри в захисті просто не залишалось можливості оцінювати. Однак на 32 хвилині з’явився привід похвалити атаку гостей, коли вони дограли епізод із невдалою подачею кутового з лівого флангу до навісу Суле з протилежного боку поля на голову Крістанте, який із центру штрафного поцілив у дальній кут. Відігратись у "вовків" таки вийшло, але що далі?

А далі був другий тайм, у якого від Роми ми побачили лише один момент у атаці, які вартував уваги, — скасований у підсумку пенальті на Коне за нібито фол від Пашалича на правому фланзі власного штрафного, який арбітри потім переінакшили на симуляцію з боку гравця гостей. Вочевидь, це не сподобалось Раньєрі, як і загалом робота арбітрів у цій грі, тому після фінального свистка тренер був дуже розлючений і навіть нагримав на Сімоне Соццу на попередження для себе.

І недарма лютував Раньєрі. Бо хоча б з одним заліковим балом після цієї гри його б команді було можливо почувати себе більш комфортно. А так — на 76 хвилині простріл Лукмана з лівого флангу відскочив до зони перед штрафним під удар свіжому Сулемані, а той низом пробив у дальній кут. Урятувати ситуацію римляни, хоча й провели останні хвилини перед чужим штрафним, так і не змогли. Тож Аталанта вже, як мінімум, третя, а Рома так може й без єврокубків залишитись.

У наступному турі бергамаська Аталанта гостюватиме у генуезького Дженоа, тоді як Рома прийматиме Мілан.— Рома 2:1Лукман, 9, Сулемана, 76 — Крістанте, 32Карнесеккі — Джимсіті, де Рон, Коссуну — Белланова (Руджері, 82), Пашалич (Сулемана, 67), Едерсон, Дзаппакоста — Де Кетеларе (Самарджич, 68), Лукман (Брешіаніні, 87) — Ретегі (Мальдіні, 88).Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренсх, Крістанте, Коне (Ель Шаараві, 86), Анхеліньйо — Суле — Шомуродов, Довбик (Салемакерс, 85).Попередження: Джимсіті