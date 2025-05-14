Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Італії, який відбудеться 14 травня, розпочавшись о 22:00.

У рамках фіналу Кубка Італії-2024/25 Мілану в столиці країни протистоятиме Болонья.

СЕРЕДА, 14 ТРАВНЯ, 22:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після очної зустрічі на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані минулої п'ятниці, коли місцевий клуб у нині звичному для себе вольовому стилі завдав Болоньї поразки з рахунком 1:3 у Серії А, команди знову зустрінуться вже за інших, ще серйозніших обставин, а саме у фіналі Кубка Італії. Для "россоблу" він є першим аж із 1974 року, а для "россонері" — всього з 2018-го.

Хоча Мілан перебуває на третій сходинці рейтингу клубів, які найчастіше брали участь у вирішальних поєдинках цього турніру (15, нарівні з Інтером), лише третина з цих протистоянь завершилася на користь "россонері" (1967, 1972, 1973, 1977 і 2003). Відповідна статистика Болоньї є ідеальною — "россоблу" мають дві звитяги в двох своїх фіналах Кубка Італії (1970 і 1974).

Невдача сьогодні як для підопічних Вінченцо Італьяно, так і для колективу Сержіу Консейсана, принаймні в дечому може виявитися фатальною. У турнірній таблиці Серії А обидва клуби зараз перебувають поза бажаним топ-6, що не дає можливості представити країну в єврокубках у ході наступної кампанії, тоді як здобуття трофея дозволить кваліфікуватися до основного етапу Ліги Європи-2025/26.

Зазначимо, що вже дуже довго "россоблу" вкрай рідко вдається впоратися з "россонері". Так, у попередніх 20-ти очних зустрічах у всіх турнірах Болонья святкувала перемоги тільки двічі. На рахунку Мілана ж 14 звитяг, а в іще чотирьох випадках було зафіксовано нічийні результати (різниця забитих-пропущених голів — 16:38). У Кубку Італії команди не зустрічалися з 1995 року (чвертьфінал, поразка гранда).

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сержіу Консейсана. Так, на перемогу Мілана в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.61, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.35. Здобуття трофея номінальними господарям поля оцінюється в 1.82, а гостями — в 2.09.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сержіу Консейсан, головний тренер Мілана: "Хлопці вірять у те, що ми робимо, і це головне. Звісно, позитивні результати завжди допомагають, але я усвідомлюю, що у нас є команда, яка знає, що не може просто говорити, а має щось робити. Якщо ми здійснили камбеки в стількох іграх, то також завдяки тим, хто виходив на заміну, що каже про згуртованість команди. Я спокійний, і сподіваюся побачити це ж на полі й у середу, із першої хвилини".

Вінченцо Італьяно, головний тренер Болоньї: "Ми очікуємо на фінал із великим ентузіазмом: саме він супроводжував нас у цій кубковій подорожі. Наш стадіон був заповненим на другий півфінальний матч, і в середу теж буде чимало людей, які підтримуватимуть нас, щоб ми спробували добре зіграти. Після 51 року Болонья повертається, щоб узяти участь у такому важливому поєдинку. Нам протистоїть команда чемпіонів, тож необхідно реалізувати свої моменти".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — А. Хіменес, Фофана, Рейндерс, Ернандес — Пулішич, Леан — Йович

Болонья: Скорупські — Гольм, Бейкема, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Фройлер — Орсоліні, Одгор, Ндоє — Даллінга

СІТКА ТУРНІРУ (З 1/8 ФІНАЛУ)

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1