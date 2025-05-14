Італія

Гравець збірної Італії може поповнити склад туринського клубу.

Скаут Ювентуса відвідав матч Удінезе — Монца (1:2) в 36-му турі Серії А-2024/25, щоб оцінити центрального нападника господарів поля Лоренцо Лукку.

За даними журналіста Ніколо Скіри, 24-річний італієць може стати ціллю туринського клубу. У Лоренцо Ювентус вбачає запасного центрфорварда.

Порталом transfermarkt Лукка оцінюється в 22 млн євро. Його контракт з Удінезе розраховано до кінця червня 2028 року.

На рахунку гравця 13 голів і два асисти в 35-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії. Зокрема, він відзначився результативним ударом у вищезгаданому поєдинку чемпіонату Італії минулої неділі, 11 травня.

Раніше повідомлялося, що Лоренцо зацікавив Мілан.