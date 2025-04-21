Італія

"Россонері" працюють на перспективу.

Керівництво італійського Мілана має намір влітку придбати ще одного центрального нападника. Про це повідомляє журналіст Даніеле Лонго.

За інформацією джерела, пріоритетним варіантом для "россонері" є нападник Удінезе Лоренцо Лукка, який оцінюється у 30 млн. євро.

В разі, якщо домовитися з "чорно-білими" не вдасться, Мілан звернеться з пропозицією до німецького Майнца щодо форварда Йонатана Буркардта.

Чинна трудова угода 24-річного італійця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Контракт 24-річного німця діє до літа 2027 року.

Цього сезону Лоренцо Лукка відіграв за Удінезе 34 матчі, забив 12 голів та віддав 2 результативни передачі. В свою чергу, Йонатан Буркардт провів у складі Майнца 26 матчів, забив 16 голів та віддав 3 результативні передачі.