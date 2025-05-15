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Мілан — Болонья 0:1
Гол: Ндоє, 53

Мілан: Меньян — Томорі (Вокер, 62), Габбія, Павлович — А. Хіменес (Феліш, 62), Рейндерс, Фофана (Чуквезе, 87), Ернандес — Пулішич (Абрагам, 88), Леау — Йович (С. Хіменес, 62).

Болонья: Скорупські — Гольм (Калабрія, 76), Беукема, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Фройлер — Орсоліні (Казале, 69), Фаббіан (Побега, 69), Ндоє — Кастро.

Попередження: Томорі, Пулішич — Фаббіан, Лукумі