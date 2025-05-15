Італія
15 травня 2025, 00:01
Болонья — володар Кубка Італії
У фінальному матчі на Стадіо Олімпіко команда Вінченцо Італьяно нічого не дозволила зробити Мілану та здобула третій кубковий трофей у історії клубу.
Мілан — Болонья, Getty Images
15 травня 2025, 00:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Мілан — Болонья 0:1
Гол: Ндоє, 53
Мілан: Меньян — Томорі (Вокер, 62), Габбія, Павлович — А. Хіменес (Феліш, 62), Рейндерс, Фофана (Чуквезе, 87), Ернандес — Пулішич (Абрагам, 88), Леау — Йович (С. Хіменес, 62).
Болонья: Скорупські — Гольм (Калабрія, 76), Беукема, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Фройлер — Орсоліні (Казале, 69), Фаббіан (Побега, 69), Ндоє — Кастро.
Попередження: Томорі, Пулішич — Фаббіан, Лукумі