Італія

Болонья — володар Кубка Італії

У фінальному матчі на Стадіо Олімпіко команда Вінченцо Італьяно нічого не дозволила зробити Мілану та здобула третій кубковий трофей у історії клубу.

Мілан — Болонья, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Мілан — Болонья 0:1

Гол: Ндоє, 53



Мілан: Меньян — Томорі (Вокер, 62), Габбія, Павлович — А. Хіменес (Феліш, 62), Рейндерс, Фофана (Чуквезе, 87), Ернандес — Пулішич (Абрагам, 88), Леау — Йович (С. Хіменес, 62).



Болонья: Скорупські — Гольм (Калабрія, 76), Беукема, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Фройлер — Орсоліні (Казале, 69), Фаббіан (Побега, 69), Ндоє — Кастро.



Попередження: Томорі, Пулішич — Фаббіан, Лукумі