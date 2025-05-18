Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 18 травня, розпочавшись о 21:45.

У рамках передостаннього, 37-го туру італійської Серії А-2024/25 Рома на власному полі зустрінеться з Міланом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 18 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ПІЧЧІНІНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Вже зазнавши невдач цього тижня Рома та Мілан своєю очною зустріччю в столиці Італії додадуть інтриги й без того запеклій боротьбі за єврокубки. "Джаллороссі" в понеділок не скористалися можливістю ввірватися в топ-4 турнірної таблиці Серії А, на тлі нічийного результату в матчі Лаціо — Ювентус (1:1) поступившись на виїзді Аталанті з рахунком 1:2.

"Россонері" ж у середу боролися з Болоньєю у фіналі Кубка Італії після успішної "репетиції" минулої п'ятниці, коли "россоблу" гостювали на Стадіо Джузеппе Меацца в чемпіонаті й зазнали поразки (1:3). Однак, вирішальний поєдинок іншого турніру, що проходив якраз у Римі на Стадіо Олімпіко, завершився вже не на користь гранда (0:1).

Загальна 19-матчева безпрограшна серія Роми в чемпіонаті Італії перервалася на Джевісс Стедіум у Бергамо, але смаку невдач конкретно вдома колектив Клаудіо Раньєрі не знає від початку грудня 2024 року (9В, 2Н). На власному полі столичний клуб має третій найкращий показник набраних очок у ході поточної кампанії турніру (38 проти 42 в Інтера й Наполі).

При цьому Мілан усього двічі поступився римлянам в останніх десяти протистояннях у Серії А, чотири рази святкував перемоги, тоді як в інших чотирьох випадках команди не виявили сильнішого. Варто зазначити, що поразка сьогодні поставить крапку на математичних шансах колективу Сержіу Консейсана фінішувати в топ-4 і кваліфікуватися до Ліги чемпіонів відповідно.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.36, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 2.96. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренсх, Крістанте, Коне, Анхеліньйо — Суле, Салемакерс — Шомуродов

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — А. Хіменес, Фофана, Рейндерс, Ернандес — Пулішич, С. Хіменес, Леан

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