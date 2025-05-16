Італія

Гравець Наполі може отримати індивідуальну нагороду вдруге поспіль.

Офіційний сайт італійської Серії А оголосив перелік із шести претендентів на звання найкращого гравця турніру за підсумками травня 2025 року.

Індивідуальна нагорода дістанеться одному з наступних виконавців:

Сантьяго Хіменес (Мілан) — два матчі (2В), два гола та один асист;

Ману Коне (Рома) — два матчі (1В, 1П);

Адемола Лукман (Аталанта) — два матчі (2В), два гола;

Скотт Мактоміней (Наполі) — два матчі (1В, 1Н), два асисти;

Ріккардо Орсоліні (Болонья) — два матчі (1Н, 1П), один гол;

Кефрен Тюрам (Ювентус) — два матчі (2Н), один гол.

Голосування триватиме до неділі, 18 травня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.

Нагадаємо, що в квітні переможцем у цій номінації став Скотт Мактоміней, тоді як за підсумками березня індивідуальна нагорода дісталася Артему Довбику (Рома).