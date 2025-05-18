Італія

Римляни продовжують боротьбу за ЛЧ.

Головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі напередодні матчу 37-го туру італійської Серії А з Міланом поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт "вовків".

"Ми обов'язково обговоримо трансферний ринок після завершення сезону, коли вже вирішимо свої завдання. Факти чітко говорять про забиті та пропущені м'ячі в чемпіонаті. Ми неодмінно постараємося поліпшити наші дії в атаці, нам потрібні голи у вирішальних турах.

Наступні два трансферні вікна будуть для нас непростими, ми обмежені у своїх бажаннях, тому постараємося зробити якомога менше помилок. Ми переконалися в тому, що часто виграє не найсильніша команда, а клуб, який зміг створити міцний і надійний фундамент за тривалий період часу.

Аталанта створювала свій проект протягом 9 років. Можна наслідувати їхній приклад і поступово вдосконалюватися, ми тільки зараз закладаємо фундамент на майбутнє. Згодом ми зробимо команду, якою пишатимуться вболівальники.

Звісно, вихід до єврокубків має велике значення для мене, як для головного тренера Роми, з огляду на всі старання і величезну роботу, яку ми виконали разом. Це також важливо для клубу.

Ми ніколи не обговорювали продаж найкращих гравців. Про це активно говорили в ЗМІ, а не ми в клубі. Трансферний ринок відкритий для будь-якої ситуації. Ми зробили важливий крок цього року, у нас чудовий колектив і сильна команда, кожен відчуває підтримку і довіру. Потрібно уникнути помилок у літнє міжсезоння.

Чому не грають Гуммельс і Паредес? Якщо подивитися на результати в дев'яти матчах, які вони пропустили, що нам вдалося зробити? Ось саме, ми перемогли», — зазначив Раньєрі на прес-конференції.

Матч між Ромою та Міланом відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.