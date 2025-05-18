Італія

Але лондонці не планують поступатись у ціні трансферу.

Претендент на чемпіонський титул італійської Серії A зразка поточного сезону, Наполі, планує активно провести прийдешню літню трансферну кампанію.

"Партенопеї" розраховують на придбання чи не в усі ланки для команди Антоніо Конте, і в плані захисту вони розглядають можливість переходу польського центрального захисника лондонського Арсеналу Якубка Ківьора.

Однак "каноніри" одразу виставили цінник на свого 25-річного гравця — майже 36 млн євро.

Як повідомляє італійська преса, наразі керівництво Наполі обмірковує шляхи того, як умовити лондонський клуб продати футболіста за менші кошти.

Тим часом на рахунку поляка вже 28 матчів (1975 хвилин), один гол та дві гольові передачі в поточному сезоні.