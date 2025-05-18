Італія

Успішний сезон для придбаного за майже 21 млн євро гравця.

Центральний нападник Матео Ретегі вчора, 17 травня, приніс Аталанті виїзну перемогу над Дженоа (3:2), своїм колишнім клубом.

На 89-й хвилині протистояння в Генуї 26-річний італієць встановив підсумковий рахунок на табло. Для гравця цей гол був 25-м у 35-ти матчах Серії А-2024/25.

За даними OptaPaolo, таким чином він побив рекорд Філіппо Індзагі в якості гравця "нерадзуррі". Легендарний колишній центрфорвард відзначився 24-ма результативними ударами в 33-х поєдинках турніру в сезоні-1996/97.

Зазначимо, що для Індзагі та кампанія чемпіонату Італії була першою та останньою у футболці клубу з Бергамо. Після неї виконавця за 10.3 млн євро придбав Ювентус.

Ретегі ж поповнив склад Аталанти влітку 2024-го. Дженоа отримала за нього майже 21 млн євро.

Зараз Матео є найкращим бомбардиром Серії А. Він навряд чи втратить можливість отримати індивідуальну нагороду, адже його найближчий переслідувач, а саме центральний нападник Фіорентини Мойзе Кін, із двома матчами попереду має 17 голів.

Загалом на рахунку літнього новачка "нерадзуррі" 28 результативних ударів і вісім гольових передач у 48-ми протистояннях усіх турнірів поточної кампанії.