Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру італійської Серії А, у якому зіграють міланський Інтер та римський Лаціо.

Міланський Інтер та римський Лаціо зіграють на Джузеппе Меацца в тридцять сьомому турі італійської Серії A.

Сімоне Індзагі, після перемоги над Торіно (2:0), використав із перших хвилин Зоммера в рамці воріт, тоді як Ачербі гратиме в трійці центральних захисників, а Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян та Дімарко повернулись до півзахисту. Тюрам та Мартінес також знову в атаці.

Марко Бароні, на тлі нічиєї проти туринського Ювентуса (1:1), залучив до стартового складу Тавареша ліворуч у захисті, тоді як Весіно гратиме під нападником.

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Л. Мартінес.

Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, де Врей, Зелінські, Арнаутович, Корреа, Асллані, Павар, Аугусто, Дарміан, Топалович, Залевські.



Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Ровелла, Гендузі — Ісаксен, Весіно, Діа — Кастельянос.

Запасні: Фурланетто, Проведель, Жиго, Деле-Баширу, Педро, Нослін, Чауна, Белах’ян, Хісай, Провстгор, Башич.



Гра Інтер — Лаціо почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.