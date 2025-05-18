Італія
18 травня 2025, 23:50
Рома без Довбика обіграла Мілан та залишилась із шансами на Лігу чемпіонів
Клаудіо Раньєрі попрощався із Стадіо Олімпіко надзвичайно важливою перемогою.
Рома — Мілан, Getty Images
18 травня 2025, 23:50
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рома — Мілан 3:1
Голи: Манчіні, 3, Паредес, 58, Крістанте, 87 — Феліш, 39
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс (Ель Шаараві, 84), Паредес (Гурна-Дуат, 77), Крістанте, Коне, Анхеліньйо — Суле (Ренсх, 77) — Шомуродов (Бальданці, 84).
Мілан: Меньян — Томорі, Габбія (Соттіль, 84), Павлович — Муса, Рейндерс, Лофтус-Чік (Фофана, 65), А. Хіменес (Йович, 66) — Пулішич, Феліш (Леау, 66) — С. Хіменес.
Попередження: Манчіні, Крістанте, Челік, Паредес — А. Хіменес, Томорі