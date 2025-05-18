Італія
18 травня 2025, 23:56
Дубль Педро зіпсував Інтеру можливість обігнати Наполі перед фінішем перегонів за скудетто
Команда Сімоне Індзагі взяла поганий приклад із Наполі, і так само у вирішальний момент утратила очки.
Інтер — Лаціо, Getty Images
18 травня 2025, 23:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер — Лаціо 2:2
Голи: Біссек, 45+2, Думфріс, 80 — Педро, 71, 90 (пен.)
Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні (Зелінські, 90+1) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Залевські, 90+1), Мхітарян (Арнаутович, 90+1), Дімарко (Аугусто, 67) — Тюрам, Таремі (Корреа, 56).
Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла (Жиго, 90+7), Романьйолі, Тавареш (Хісай, 65) — Ровелла, Гендузі — Ісаксен (Педро, 52), Весіно, Діа — Кастельянос.
Попередження: Чалханоглу — Кастельянос, Хіла