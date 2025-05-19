Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 18 травня 2025 року.

Рома у матчі 37 туру італійської Серії А на своєму полі обіграла Мілан (3:1).

Команда Клаудіо Раньєрі зуміла відзначитись швидким голом зі стандарту вже на третій хвилині, що дозволило їй розставити потрібні акценти.

Але ще більше "вовкам" допомогло вилучення в складі суперників посеред першого тайму, і хоча Мілан таки зумів забити м’яч у відповідь, але в другому таймі господарі поля таки дотиснули суперників додатковими двома голами.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Мілан у рамках 37-го туру італійської Серії А-2024/25:

Рома — Мілан 3:1

Голи: Манчіні, 3, Паредес, 58, Крістанте, 87 — Феліш, 39

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс (Ель Шаараві, 84), Паредес (Гурна-Дуат, 77), Крістанте, Коне, Анхеліньйо — Суле (Ренсх, 77) — Шомуродов (Бальданці, 84).

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія (Соттіль, 84), Павлович — Муса, Рейндерс, Лофтус-Чік (Фофана, 65), А. Хіменес (Йович, 66) — Пулішич, Феліш (Леау, 66) — С. Хіменес.

Попередження: Манчіні, Крістанте, Челік, Паредес — А. Хіменес, Томорі

На 21-й хвилині був вилучений Сантьяго Томас Хіменес (Мілан) (неспортивна поведінка).