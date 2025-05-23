Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 23 травня, розпочавшись о 21:45.

У рамках останнього, 38-го туру італійської Серії А-2024/25 Комо на власному полі зустрінеться з Інтером.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 23 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ СІНІГАЛЬЯ, КОМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сподіваючись в останній момент усе ж захистити чемпіонський титул Інтер гостюватиме в Комо, розраховуючи на осічку Наполі в паралельному матчі проти Кальярі вдома. Зараз міланський гранд поступається неаполітанському клубу одним заліковим балом, тож і мінімальна невдача сьогодні майже напевно поставить крапку на надіях "нерадзуррі" вдруге поспіль здобути Скудетто.

Суперник колективу Сімоне Індзагі вже гарантував собі десяту сходинку турнірної таблиці Серії А, що є дуже хорошим результатом після понад 20 років виступів поза "елітою". До п'ятничного протистояння Комо підходить на тлі восьми поспіль матчів без поразок (6В, 2Н), у половині з яких "б'янкоблу" зберегли свої ворота "сухими".

Інтер уже міг би лідирувати в чемпіонаті Італії, якби не прикра для "нерадзуррі" домашня нічия з Лаціо (2:2) минулої неділі. Господарі поля втратили звитягу через гол із пенальті у виконанні Педро на останній хвилині основного часу, після чого, аж на 90+9 хвилині, через офсайд було скасовано взяття воріт гостей Марко Арнаутовичем.

Амбітна команда Сеска Фабрегаса спроможна дати бій претенденту на чемпіонство, що вже доводила в лютому, коли поразки з рахунком 1:2 на Стадіо Джузеппе Сінігалья зазнав Наполі. Тим не менш, Інтер зараз навряд чи дозволить собі припуститися помилки, адже її ціна буде завеликою, тож очікуємо, що доля перемоги в чемпіонаті Італії визначиться в паралельному поєдинку.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.66, тоді як потенційний успіх Комо оцінюється показником 4.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.35.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Комо: Бюте — Войвода, Ван дер Бремпт, Кемпф, Вальє — Какере, Перроне, Да Кунья — Пас, Кутроне, Стрефецца

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, К. Аугусто — Дарміан, Чалханоглу, Асллані, Залевські, Дімарко — Корреа, Таремі

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