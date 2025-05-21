Італія

У кожній позиційній категорії визначено трійки найкращих гравців — переможців оголосять 23 травня.

Пресслужба італійської Серії А оприлюднили списки трьох найкращих футболістів у кожній позиційній категорії сезону 2024/2025.

Саме з цих гравців буде обрано MVP у п’яти номінаціях, а також найкращого гравця сезону — Best Overall.

Топ-3 гравці до 23 років: Еспозіто (Емполі), Пац (Комо), Їлдиз (Ювентус)

Топ-3 воротарі: Де Хеа (Фіорентина), Мілінкович-Савич (Торіно), Свілар (Рома)

Топ-3 захисники: Бастоні (Інтер), Бонджорно (Наполі), Тавареш (Лаціо)

Топ-3 півзахисники: Барелла (Інтер), Мактоміней (Наполі), Рейндерс (Мілан)

Топ-3 нападники: Кін (Фіорентина), Орсоліні (Болонья), Ретегі (Аталанта)

MVP кожної позиції, а також головного переможця оберуть за підсумками розрахунків спеціального рейтингу ефективності, розробленого Stats Perform на основі даних системи Hawk-Eye. Усі оцінки базуються на статистиці, технічних і позиційних показниках, а також рухах без м’яча.

Імена найкращих футболістів сезону буде оголошено в п’ятницю, 23 травня 2025 року.