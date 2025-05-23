Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 23 травня, розпочавшись о 21:45.

У рамках останнього, 38-го туру італійської Серії А-2024/25 Наполі на власному полі зустрінеться з Кальярі.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 23 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕДЕРІКО ЛА ПЕННА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Двічі поспіль втративши очки в попередніх турах чемпіонату Італії Наполі спробує закрити питання здобуття другого за останні три сезони Скудетто в домашньому матчі проти Кальярі. Враховуючи перевагу в один заліковий бал над Інтером, який сьогодні ввечері гостюватиме в Комо, звитяга гарантує "адзуррі" перемогу в Серії А.

За певних обставин, а саме вкрай несподіваної поразки колективу Антоніо Конте та нічийного результату в поєдинку за участі міланського гранда, доля золотих медалей вперше з 1964 року й лише вдруге загалом визначиться в додатковій очній зустрічі претендентів на чемпіонство, які раніше двічі не виявили сильнішого в ході поточної кампанії турніру.

Як і суперник Інтера, Кальярі вже вирішив усі свої питання, вдруге поспіль уникнувши повернення до Серії В. "Россоблу" фінішують не вище 14-ї, де перебувають зараз, і не нижче 15-ї сходинки турнірної таблиці Серії А. Команда Давіде Ніколи має всього дві виїзні звитяги (Верона, 2:0; Монца, 2:1) в останніх десяти матчах при трьох нічийних результатах і п'яти поразках.

Неймовірно вмотивований Наполі навряд чи дозволить гостям із Сардинії позбавити себе можливості відсвяткувати здобуття четвертого в історії клубу Скудетто разом з уболівальниками на Стадіо Дієго Армандо Марадона. Зауважимо, що в XXI столітті "адзуррі" всього двічі поступилися вдома "россоблу" у 18-ти поєдинках, зігравши внічию п'ять разів.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 1.17, тоді як потенційний успіх Кальярі оцінюється показником 17.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.70.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Олівера, Спінаццола — Політано, Ангісса, Гілмор, Мактоміней — Распадорі, Лукаку

Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа, Макумбу, Адопо, Дейола, Ауджелло — Віола, Пікколі

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