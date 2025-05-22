Італія

Ексголкіпер прокоментував останні події в італійському футболі.

Голова делегації національної збірної Італії та легендарний колишній італійський воротар Джанлуїджі Буффон у останньому інтерв’ю поділився враженнями від розвитку подій у чемпіонських перегонах Серії A в цьому сезоні перед заключним туром.

"Минулі вихідні були переламними в Серії A. У нас цього дуже цікавий чемпіонат, і якби стався ще один сюрприз під саму завісу сезону, це було б неймовірно.

Як колись сказав сам Конте, Наполі тримає кістку в зубах, і навряд чи вони комусь її віддадуть.

Але я все одно вітаю Інтер із цим сезоном, незалежно від того, чого вони в підсумку досягнуть у чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

Щодо прийдешнього фіналу я впевнений у перемозі міланського клубу, тому що Індзагі вже показав, що він знає, як готуватися до "сухих" матчів, які завершуються на користь його команди.

Повернення Конте до Ювентуса? Для таких тренерів нормально, що до них звертаються з престижними пропозиціями. Але не все так очевидно, як здається. Антоніо, на мою думку, ще не сказав свого останнього слова в Наполі і зараз думає лише про те, щоб завершити сезон здобуттям чемпіонства", — заявив італійський функціонер.

У останньому турі міланський Інтер гратиме в гостях у Комо, а Наполі прийматиме сардинський Кальярі.