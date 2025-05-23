Італія

На нас чекає розв'язка в чемпіонських перегонах у Серії А.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився напередодні потенційно чемпіонського матчу проти Кальярі у заключному турі італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

"Ми пройшли через дуже напружений сезон і безумовно відчуваємо відповідальність подарувати Неаполю, вболівальникам щось прекрасне та історичне.

В мене є повна довіра до свого тренерського штабу, як і завжди, до вболівальників, до атмосфери, яка буде на стадіоні. І навіть якщо я мушу бути на трибуні, моє серце залишиться на полі разом з командою.

Я виходжу зі свого досвіду, який говорить про те, що чемпіонати виграють ті, хто найбільше на це заслуговує. Ми проводимо 38 матчів, у яких, на відміну від коротких турнірів, не так важливі жеребкування або турнірна сітка. На короткому шляху може трапитися щось несподіване. Але за 38 матчів стає зрозуміло, хто на це заслуговує. Я не можу бути фахівцем з перемог, я також фахівець з поразок. Я часто програвав у своїй кар'єрі. Я намагаюся допомагати своїй команді виступати краще. Якщо це приводить нас до перемоги, це дуже тішить. Не забувайте, що в кар'єрі буває багато як перемог, так і поразок.

Ми відчуваємо від вболівальників все — підтримку як у хороші моменти, так і у важкі, коли ми трохи похитнулися. Вони одразу повірили в команду. Єдине, що я хочу їм сказати — залишайтеся такими, якими ви є.

Матч з Кальярі — найважливіша гра в сезоні. Вона вирішить все", — сказав Конте.

Матч між Наполі та Кальярі відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.