Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 25 травня, розпочавшись о 21:45.

У рамках останнього, 38-го туру італійської Серії А-2024/25 Торіно на власному полі зустрінеться з Ромою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 25 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО ГРАНДЕ ТОРІНО, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ДІ БЕЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Все ще мріючи про повернення до Ліги чемпіонів, Рома гостюватиме в Торіно цього недільного вечора. У суперника столичного клубу вже немає турнірної мотивації, а в останніх чотирьох матчах Серії А він тричі поступився та одного разу зіграв унічию. Колектив Паоло Ванолі завершить цю кампанію 11-м або 12-м у турнірній таблиці, що є найгіршим показником із сезону-2020/21 (17-та сходинка).

Варто зазначити, що вдома "бики" виглядають непогано. Ще нещодавно їхня безпрограшна серія на власному полі перебувала на позначці в дев'ять поєдинків (4В, 5Н), чотири з яких були "сухими". Тим не менш, її двома тижнями раніше перервав Інтер (0:2), який потребував усіх можливих залікових балів для продовження своєї боротьби за Скудетто з Наполі.

П'ятнична ситуація міланського гранда, яка для нього завершилася невдачею у вигляді здобуття чемпіонства клубом із Неаполя, має дещо спільне з тією, що виникла в команди Клаудіо Раньєрі. "Вовки" теж сподіватимуться на осічку конкурента, а саме Ювентуса, який випереджає їх на одне очко. Сьогодні туринський гранд гостюватиме у Венеції.

Рома всього двічі поступилася Торіно при п'яти звитягах і трьох нічиїх у попередніх десяти виїзних матчах (різниця забитих-пропущених голів — 14:11), але є великі сумніви, що здобуття бажаного результату в Турині, якого ми й очікуємо, римлянам вистачить для кваліфікації до основного етапу наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 1.58, тоді як потенційний успіх Торіно оцінюється показником 6.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Торіно: Мілінкович-Савич — Дембеле, Маріпан, Мазіна, Бірагі — Річчі, Казадеї — Лазаро, Влашич, Ельмас — Адамс

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Крістанте, Анхеліньйо — Суле, Шомуродов

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