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Комо — Інтер 0:2
Голи: де Врей, 21, Корреа, 50

Комо: Рейна — Войвода, ван дер Бремпт (Йовіне, 81), Смолчич, Вальє — Какере, Перроне (Енгельгардт, 53), Да Кунья — Пас (Іконе, 81), Дувікас (Кутроне, 53), Стрефецца.

Інтер: Зоммер — Біссек (Ачербі, 60), де Врей, Аугусто — Дарміан, Чалханоглу (Барелла, 60), Асллані, Дімарко (Думфріс, 60) — Корреа, Залевські (Топалович, 80) — Таремі (Арнаутович, 73).

Попередження: Рейна — Чалханоглу, Залевські, де Врей

На 45-й хвилині був вилучений Хосе Рейна (Комо) (грубе порушення).