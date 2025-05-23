Італія
23 травня 2025, 23:47
Інтер обіграв Комо в останньому матчі Рейни в кар'єрі, але залишився другим у Серії A
Скудетто таки змінив власника за підсумками сезону.
Комо — Інтер, Getty Images
23 травня 2025, 23:47
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Комо — Інтер 0:2
Голи: де Врей, 21, Корреа, 50
Комо: Рейна — Войвода, ван дер Бремпт (Йовіне, 81), Смолчич, Вальє — Какере, Перроне (Енгельгардт, 53), Да Кунья — Пас (Іконе, 81), Дувікас (Кутроне, 53), Стрефецца.
Інтер: Зоммер — Біссек (Ачербі, 60), де Врей, Аугусто — Дарміан, Чалханоглу (Барелла, 60), Асллані, Дімарко (Думфріс, 60) — Корреа, Залевські (Топалович, 80) — Таремі (Арнаутович, 73).
Попередження: Рейна — Чалханоглу, Залевські, де Врей
На 45-й хвилині був вилучений Хосе Рейна (Комо) (грубе порушення).