Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 23 травня 2025 року.

Наполі у матчі 38 туру італійської Серії А на своєму полі обіграв сардинський Кальярі та став чемпіоном країни (2:0).

Команда Антоніо Конте мала лише одне завдання на домашню гру — завершити виконання головного завдання на сезон.

І видалось геть не простою задачею до виконання, бо невмотивовані суперники дали гідну відсіч у захисті, але зрештою красивий гол у падінні від Мактомінея перед перервою та черговий м’яч Лукаку одразу після відпочинку запустили святкування в Неаполі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Кальярі у рамках 38-го туру італійської Серії А-2024/25:

Наполі — Кальярі 2:0

Голи: Мактоміней, 42, Лукаку, 51

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Олівера, Спінаццола (Маццоккі, 85) — Політано (Нерес, 61), Замбо-Ангісса (Біллінг, 85), Гілмор, Мактоміней — Распадорі (Нгонге, 85), Лукаку (Сімеоне, 76).

Кальярі: Шеррі (Чоччі, 82) — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа (Мутандва, 57), Адопо, Макумбу (Марін, 57), Дейола, Ауджелло (Оберт, 75) — Віола (Паломіно, 57), Пікколі.

Попередження: Політано, Лукаку — Макумбу