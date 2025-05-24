"Россонері" піднялися на сьоме місце, опонент — останній.
Мілан - Монца, Getty Images
24 травня 2025, 23:49
У 38-му турі Серії А Мілан на своєму полі приймав Монцу.
"Россонері" здобули перемогу над аутсайдером чемпіонату, забивши два голи в другому таймі.
Мілан — Монца 2:0
Голи: Габбія, 64, Феліш, 74
Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Муса (Чуквезе, 46), Лофтус-Чік, Рейндерс, Бартезагі (Хіменес, 61) — Феліш (Фофана, 80), Пулішич (Флоренці, 86) — Йович (Камарда, 46)
Монца: Піцціньякко (Мацца, 83) — Перейра, Кальдірола (Іццо, 79), Карбоні — Бірінделлі, Б'янко, Акпа-Акпро, Кір'якопулос — Чуррія (Кастровіллі, 70), Кейта Діао (Петанья, 79), Капрарі (Сенсі, 70)
Попередження: Б'янко.