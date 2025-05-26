Команда Віктора Коваленка гратиме в другому за значимістю дивізіоні Італії.
Гравець Емполі, Getty Images
26 травня 2025, 00:07
Футбольні клуби Венеція та Емполі вилетіли з італійської Серії А за підсумками сезону-2024/25.
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У матчах заключного, 38-го туру чемпіонату Італії Венеція на своєму полі поступилася Ювентусу (2:3), а Емполі вдома програв Вероні (1:2).
Таким чином, Венеція з 29 очками посіла 19-те місце, а Емполі з 31 очком — 18-те місце.
Раніше з вищого дивізіону достроково вилетіла Монца (18 очок).