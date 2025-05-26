Футбольні клуби Венеція та Емполі вилетіли з італійської Серії А за підсумками сезону-2024/25.

Хто представлятиме Італію в єврокубках

У матчах заключного, 38-го туру чемпіонату Італії Венеція на своєму полі поступилася Ювентусу (2:3), а Емполі вдома програв Вероні (1:2).

Таким чином, Венеція з 29 очками посіла 19-те місце, а Емполі з 31 очком — 18-те місце.

Раніше з вищого дивізіону достроково вилетіла Монца (18 очок).