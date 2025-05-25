Італія

Стали відомі всі команди.

У неділю ввечері завершився чемпіонат Італії. В останньому турі розігрувалися решта путівок до єврокубків, зокрема останнє місце в Лізі чемпіонів. Його отримав Ювентус, який у непростому матчі обіграв у гостях Венецію з рахунком 3:2.

Тепер можна подивитися, які команди представлятимуть Серію A в єврокубках наступного сезону. Зазначимо, що Болонья достроково здобула путівку в Лігу Європи завдяки перемозі в Кубку Італії.

Ліга чемпіонів: Наполі, Інтер, Аталанта, Ювентус.

Ліга Європи: Рома, Болонья.

Ліга конференцій: Фіорентина.

Зазначимо, що Лаціо залишився без єврокубків, несподівано програвши вдома Лечче (0:1).