Італія

У американця 11 асистів.

Півзахисник Мілана Крістіан Пулішич став найкращим асистентом чемпіонату Італії сезону-2024/25, що завершився. На рахунку гравця "россонері" 11 результативних передач у 34 зіграних ним матчах Серії А.

На другому місці в списку найкращих асистентів розташувався гравець Аталанти Рауль Белланова, який також віддав 11 передач, але зіграв на один матч більше (35).

На третьому рядку перебуває ще футболіст Мілана, Рафаель Леау, який став автором 10 результативних передач.

Раніше стало відомо, що Ретегі — найкращий бомбардир Серії А сезону-2024/25.