Італія

На рахунку італійця 25 голів.

Нападник Аталанти Матео Ретегі став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії сезону-2024/25, що завершився. На рахунку форварда збірної Італії 25 забитих м'ячів у 36 зіграних ним матчах Серії А.

На другому місці в гонці бомбардирів розташувався Мойзе Кін із Фіорентини, який забив 19 голів у 32 матчах.

На третьому рядку перебуває футболіст Аталанти, Адемола Лукман, який став автором 15 голів. Нігерієць зіграв у 31 зустрічі.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе — найкращий бомбардир Ла Ліги сезону-2024/25.