Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 25 травня 2025 року.

Рома у матчі 38 туру італійської Серії А на виїзді обіграла Торіно (3:2).

Рідкісний випадок, коли обидві команди яскраво раділи від невдач туринського Ювентуса в паралельній грі, але "зебри" в підсумку свою перемогу у Венеції здобули (3:2), тож безапеляційний успіх команди Клаудіо Раньєрі став просто гарним завершенням непростого для неї сезону.

"Бикам" від цієї зустрічі нічого було не потрібно, тож вони не надто й намагались уникнути чергової поразки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Торіно — Рома у рамках 38-го туру італійської Серії А-2024/25:

Торіно — Рома 0:2

Голи: Паредес, 18 (пен.), Салемакерс, 53

Торіно: Мілінкович-Савич — Дембеле (Перчун, 60), Маріпан, Мазіна (Валюкевич, 73), Бірагі — Річчі (Лінетті, 72), Казадеї (Гінейтіс, 59) — Лазаро, Влашич, Ельмас (Габелліні, 81) — Адамс.

Рома: Свілар — Челік (Ренсх, 90), Манчіні, Ндіка — Салемакерс (Гуммельс, 90), Коне, Паредес (Бальданці, 90), Крістанте, Анхеліньйо — Суле (Пізіллі, 90) — Шомуродов (Ель Шаараві, 72).

Попередження: Маріпан — Челік