Італія
25 травня 2025, 23:50
Рома без Довбика обіграла Торіно, проте обмежиться Лігою Європи
Команда Клаудіо Раньєрі свою частину плану в останньому турі виконала, але туринський Ювентус не схибив.
Торіно — Рома, Getty Images
25 травня 2025, 23:50
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Торіно — Рома 0:2
Голи: Паредес, 18 (пен.), Салемакерс, 53
Торіно: Мілінкович-Савич — Дембеле (Перчун, 60), Маріпан, Мазіна (Валюкевич, 73), Бірагі — Річчі (Лінетті, 72), Казадеї (Гінейтіс, 59) — Лазаро, Влашич, Ельмас (Габелліні, 81) — Адамс.
Рома: Свілар — Челік (Ренсх, 90), Манчіні, Ндіка — Салемакерс (Гуммельс, 90), Коне, Паредес (Бальданці, 90), Крістанте, Анхеліньйо — Суле (Пізіллі, 90) — Шомуродов (Ель Шаараві, 72).
Попередження: Маріпан — Челік