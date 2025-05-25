Італія

Рома без Довбика обіграла Торіно, проте обмежиться Лігою Європи

Команда Клаудіо Раньєрі свою частину плану в останньому турі виконала, але туринський Ювентус не схибив.

Торіно — Рома, Getty Images

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Торіно — Рома 0:2

Голи: Паредес, 18 (пен.), Салемакерс, 53



Торіно: Мілінкович-Савич — Дембеле (Перчун, 60), Маріпан, Мазіна (Валюкевич, 73), Бірагі — Річчі (Лінетті, 72), Казадеї (Гінейтіс, 59) — Лазаро, Влашич, Ельмас (Габелліні, 81) — Адамс.



Рома: Свілар — Челік (Ренсх, 90), Манчіні, Ндіка — Салемакерс (Гуммельс, 90), Коне, Паредес (Бальданці, 90), Крістанте, Анхеліньйо — Суле (Пізіллі, 90) — Шомуродов (Ель Шаараві, 72).



Попередження: Маріпан — Челік