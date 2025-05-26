Італія

Керманич Венеції прокоментував поразку від Ювентуса.

Напередодні Венецію поступилась туринському Ювентусу в домашньому матчі тридцять восьмого туру італійської Серії A вилетіла з "елітного" дивізіону.

Венеція — Ювентус 2:3 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "помаранчево-чорно-зелених" Еусебіо Ді Франческо прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що ця команда дала мені все, що вона в принципі може дати на цьому етапі. Уболівальники теж зробили чимало сьогодні.

У Італії рідко коли зустрічають виліт команди із Серії A оплесками. І це вже другий рік поспіль, коли мою команду вибивають у останньому турі, але сьогодні я вирішив прийти на прес-конференцію, тому що так правильно, і подивитись правді у вічі.

Коли я бачу, як гравці кладуть серце і душу заради команди, я не можу нікому з них у чомусь дорікнути.

Продовження контракту? Ми ще будемо бачитись упродовж наступного тижня з керівництвом клубу. Я вдячний їм усім і маю особисту довіру, але ми будемо міркувати над спільним майбутнім із холодною головою. Очевидно, що виліт —

це боляче, але є також велике бажання почати все спочатку", — заявив італійський фахівець.

У підсумку Венеція завершила сезон на передостанній сходинці із 29 здобутими заліковими балами.