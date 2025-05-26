Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 25 травня 2025 року.

Туринський Ювентус у матчі 38 туру італійської Серії А на виїзді обіграв Венецію (3:2).

Команді Ігора Тудора для виходу в Лігу чемпіонів УЄФА треба було перемагати, колективу Еусебіо Ді Франческо для виживання — теж, ще й поразка Лечче явно не завадила б.

І аутсайдер активно чіплявся за життя, повів у рахунку вже на другій хвилині, а на початку другого тайму вже відіграв відставання, коли "зебри" забили у відповідь двічі.

Однак розв'язка була все ж таки не на користь Венеції — ще й Лечче сенсаційно здолав Лаціо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Венеція — Ювентус у рамках 38-го туру італійської Серії А-2024/25:

Венеція — Ювентус 2:3

Голи: Філа, 2, Гапс, 56 — Їлдиз, 25, Коло Муані, 31, Локателлі, 72 (пен.)

Венеція: Раду — Шінгтьєнн, Шверко (Маркандаллі, 77), Канде — Дзербін, Думбія (Орістаніо, 77), Ніколуссі Кавілья, Еллертссон (Марич, 86), Гапс (Перес, 68) — Єбоа, Філа (Гютк'єр, 68).

Ювентус: Ді Грегоріо — Алберту (Вейга, 46), Келлі, Савона — Гонсалес (Веа, 81), Локателлі, Тюрам, Камб’язо (Маккенні, 76) — Консейсан (Гатті, 87), Їлдиз — Коло-Муані (Влахович, 76).

Попередження: Алберту, Гонсалес