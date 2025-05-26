Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 25 травня 2025 року.

Римський Лаціо у матчі 38 туру італійської Серії А на власному полі поступився Лечче (0:1).

"Орлам" потрібно було перемагати й сподіватись, що в битві за Лігу чемпіонів УЄФА Рома та туринський Ювентус не зроблять те саме.

Однак команда Марко Бароні в підсумку не просто не змогла забити претендентам на виліт, а ще й поступилась їм, завдяки чому "вовки" зберегли місце в "еліті", а Лаціо залишився взагалі без єврокубків на наступний сезон.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Лечче у рамках 38-го туру італійської Серії А-2024/25:

Лаціо — Лечче 0:1

Гол: Кулібалі, 43

Лаціо: Мандас — Марушич (Хісай, 46), Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 73) — Гендузі, Ровелла (Весіно, 76) — Ісаксен (Педро, 46), Діа, Дзакканьї (Нослін, 77) — Кастельянос.

Лечче: Фальконе — Гільбер, Гашпар, Баскіротто, Галло — Кулібалі, Рамадані (Вейга, 73) — П'єротті, Беріша (Каба, 60), Карлссон (Гельгасон, 59) — Крстович (Бурнете, 88).

Попередження: Гендузі, Хіла — П'єротті, Фальконе

Вилучення: Романьйолі, 90+5 — П'єротті, 45+2, Ребич, 45+4 (за межами поля)